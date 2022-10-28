В Омске задержан злодей с ножом, который зарезал старушку и обшарил ее карманы

Пресс-служба СУ СК по региону сообщила о том, что в результате розыскных мероприятий удалось задержать преступника, который совершил злодейское нападение на пожилую женщину в городе Омске, ударил ее ножом и ограбил.
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