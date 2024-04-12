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"Нам такого не НАТО": Столтенберг потребовал от России снять с вооружения "Циркон"

"Нам такого не НАТО": Столтенберг потребовал от России снять с вооружения "Циркон"

MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS Сегодня 56K прочитали Сначала в НАТО смеялись над "мультиками" Путина, а теперь ультимативно требуют разоружиться.

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