Против задолжавшей десятки миллионов петербургской УК «Собрание» возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля, ФедералПресс. Против сотрудников петербургской управляющей компании «Собрание» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
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