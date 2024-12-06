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На Западе отреагировали на выступление Лаврова призывом помочь Украине «одержать победу»

На Западе отреагировали на выступление Лаврова призывом помочь Украине «одержать победу»

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде отреагировал на выступление своего российского коллеги Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) призывом помочь Украине победить в конфликте с Россией.

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Комментарии
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федор
Норвежская гнида ты победишь когда рак но горе свистнет. Спили мушку!!!
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