Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

8 подписчиков

В Крыму нашли 250-килограммовую немецкую бомбу: как её обезвреживали

В Крыму нашли 250-килограммовую немецкую бомбу: как её обезвреживали

При проведении земляных работ обнаружена 250-килограммовая авиабомба немецкого производства времен Великой Отечественной войныОпасная находка была идентифицирована специалистами Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым как авиационная бомба SD-250 массой 250 кг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии