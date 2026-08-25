В Крыму нашли 250-килограммовую немецкую бомбу: как её обезвреживали

При проведении земляных работ обнаружена 250-килограммовая авиабомба немецкого производства времен Великой Отечественной войныОпасная находка была идентифицирована специалистами Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым как авиационная бомба SD-250 массой 250 кг.
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