В конце октября 2024 года в Грузии должны пройти парламентские и президентские выборы. При этом определенные силы стремятся втянуть Тбилиси в идущий 2,5 года российско-украинский конфликт, но действующая власть этой страны Закавказья категорически не желает в этом участвовать.
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