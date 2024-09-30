BYD захватывает мировой рынок: ролкеры Hyundai повезут автомобили BYD по морям и океанам

Южнокорейская логистическая компания Hyundai Glovis, входящая в Hyundai Motor Group, подписала меморандум о взаимопонимании с BYD, крупнейшим китайским производителем электромобилей, о сотрудничестве в области логистики и морской транспортировки готовых транспортных средств.
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