BYD захватывает мировой рынок: ролкеры Hyundai повезут автомобили BYD по морям и океанам

Южнокорейская логистическая компания Hyundai Glovis, входящая в Hyundai Motor Group, подписала меморандум о взаимопонимании с BYD, крупнейшим китайским производителем электромобилей, о сотрудничестве в области логистики и морской транспортировки готовых транспортных средств.