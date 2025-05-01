5 приложений, обязательных для любителей прогулок

Теперь вы узнаете, что за птица поет у вас над ухом и за каким поворотом подстерегает аллергия. фото: aiВсе пять представленных приложений взяты и испробованы нами в Google Play для смартфонов с системой Android, все они бесплатные.
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