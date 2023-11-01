Эксперт рассказал, опасно ли выпивать банку пива каждый вечер

Пиво – слабоалкогольный напиток, однако и оно способно нанести организму сильный вред. О том, сколько пива можно употреблять как распознать зависимость, рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии