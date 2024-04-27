Общение водителя и сотрудника ГИБДД протекает в юридическом «поле» и если инспектор ГИБДД хорошо знает различные статьи о которых говорит, то водители не всегда знают даже свои права.
Статьи закона, которые нужно знать водителю при общении с ГИБДД
Комментарии
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W
Walery
Ерунда... в соседней национальной республике Казахстан даже нормы конституции власть не исполняют... Будет водитель умничать полицейский оторвет свой погон сам и закроет водителя надолго. Опасно когда во время беседы напарник полицейского снимет незаметно ваш автономер... Да и на стоянку просто так поставят... обратитесь в суд глаза на лоб вылезут - судья зачастую родственник полицейского или его начальника. По ка то-сё машину разграбят или же она вообще исчезнет. Это Казахстан в котором власть казахов...
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