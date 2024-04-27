Статьи закона, которые нужно знать водителю при общении с ГИБДД

W

Walery

Ерунда... в соседней национальной республике Казахстан даже нормы конституции власть не исполняют... Будет водитель умничать полицейский оторвет свой погон сам и закроет водителя надолго. Опасно когда во время беседы напарник полицейского снимет незаметно ваш автономер... Да и на стоянку просто так поставят... обратитесь в суд глаза на лоб вылезут - судья зачастую родственник полицейского или его начальника. По ка то-сё машину разграбят или же она вообще исчезнет. Это Казахстан в котором власть казахов...