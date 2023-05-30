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Rebelion: из-за долгов Украину ожидает принудительная приватизация земель

Rebelion: из-за долгов Украину ожидает принудительная приватизация земель

Украине скоро придется расплачиваться за вооружение, которое ей предоставляет Европа, а настоящим владельцем страны будет тот, кто будет контролировать ее земельные ресурсы, пишет обозреватель испанской газеты Rebelion Алекхандро Марко дель Понт.

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