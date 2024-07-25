В Порецком муниципальном районе Чувашии проходят командно-штабные учения

В Порецком муниципальном районе успешно прошли командно-штабные учения, направленные на повышение готовности органов управления и сил территориальной подсистемы Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне к возможным чрезвычайным ситуациям.
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