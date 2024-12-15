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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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АСА 182: Одилов – Ибрагимов и другие бои

Начало турнира – 15:45 МСК. Основной кард стартует в 19:35 МСК. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте АСА и на телеканалах «Матч ТВ».

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