Максим Божко: "Россия имеет право защищаться"

Последние полтора года внесли существенные изменения в ландшафт российского бизнеса. Разрыв со старыми и начало работы с новыми зарубежными партнерами и поставщиками, разворот с Запада на Восток давались непросто.
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