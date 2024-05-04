Пожилые авторы хита из "Москва слезам не верит" потеряли концерты после "поддержки Украины"

Барды Никитины, обвиненные в финансировании ВСУ, объяснили отмену концерта в Москве Барды Сергей и Татьяна Никитины, известные в том числе как авторы песен к советским кинофильмам “Москва слезам не верит” и “Ирония судьбы, или С легким паром”, подтвердили отмену своего июньского концерта в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии