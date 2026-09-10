Натовский самолёт-разведчик объявился над Чёрным морем после атаки на Сочи

Натовский самолёт-разведчик объявился над Чёрным морем после атаки на СочиРазведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II заметили над акваторией Черного моря.
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