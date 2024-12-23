Филе индейки в медово-горчичном маринаде

Сегодня предлагаю приготовить запеченное филе грудки индейки ТМ Индилайт в медово-горчичном маринаде — нежное, нежирное, богатое белком белое мясо, которое можно поставить на праздничный стол, в качестве мясной нарезки или как полноценное блюдо.
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