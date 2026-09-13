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Жизнь на освобожденных территориях 13 сентября (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 13 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Сыны Отечества» 11:01 В Запорожской области до 14 сентября объявлена чрезвычайная и высокая пожароопасность Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается до конца суток 13 сентября и в течение 14 сентября в Энергодаре, Каменско-Днепровском, Васильевском, Михайловском, Токмакском, Приморском и Бердянском округах, а также в Бердянске.

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