Жизнь на освобожденных территориях 13 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Сыны Отечества» 11:01 В Запорожской области до 14 сентября объявлена чрезвычайная и высокая пожароопасность Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается до конца суток 13 сентября и в течение 14 сентября в Энергодаре, Каменско-Днепровском, Васильевском, Михайловском, Токмакском, Приморском и Бердянском округах, а также в Бердянске.