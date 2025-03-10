Будущее индустрии мероприятий в России: тренды следующего десятилетия

Какие изменения происходят в российской индустрии развлечений? Как в наши дни привлечь людей на концерты и шоу? Как внедряются современные технологии на российской сцене, и что зрители смогут увидеть в будущем? Об этом «Аргументам недели» рассказала эксперт по маркетингу в индустрии развлечений Яна Широкова.