В Совфеде предложили сохранять рабочие места за призывниками

Сенатор Айрат Гибатдинов рассказал о подготовке законопроекта, который предусматривает возможность сохранения рабочего места для сотрудников частных компаний, призванных для прохождения срочной военной службы.
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