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В России обсуждают введение заучивания текстов для ЕГЭ по литературе

В России обсуждают введение заучивания текстов для ЕГЭ по литературе

Инициатива связана с тем, что выпускники регулярно допускают ошибки при цитировании произведений в экзаменационных работах Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) предложил включить в школьную программу обязательное заучивание текстов и создание цитатников для успешной сдачи ЕГЭ по литературе, говорится в методических рекомендациях ФИПИ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

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