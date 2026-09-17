В России обсуждают введение заучивания текстов для ЕГЭ по литературе

Инициатива связана с тем, что выпускники регулярно допускают ошибки при цитировании произведений в экзаменационных работах Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) предложил включить в школьную программу обязательное заучивание текстов и создание цитатников для успешной сдачи ЕГЭ по литературе, говорится в методических рекомендациях ФИПИ, с которыми ознакомилось РИА Новости.