В Румынии выбрали между плохим и ужасным кандидатами - политолог

Выборы президента Румынии завершились. Они проводились между не самым лучшим и откровенно плохим кандидатами, к такому выводу пришла научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Шумицкая.
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