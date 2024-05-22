В Приморье мужчина сжег автомобиль, окативший его водой из лужи

Дмитрий Гурин

Да правильно сделал. Только вот поаккуратнее надо было. В России куча блатных Водятлов на крутых авто которым глубоко пох на остальных. Сам лично когда ходил на работу, благо рядом с домом, брал в руки голыш демонстративно держа в руке. оттормаживались как милые. Правда троих пришлось поучить методом детского воспитания.................