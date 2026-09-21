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Нескучные технологии

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В Америке разработали «солнечный трактор»

В Америке разработали «солнечный трактор»

Электрические сельхозтракторы — идея отличная, но пока не нашедшая места на рынке. Компания GoSun из Огайо считает, что пришло время попробовать снова, на этот раз с интегрированной солнечной зарядкой.

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