В Америке разработали «солнечный трактор»

Электрические сельхозтракторы — идея отличная, но пока не нашедшая места на рынке. Компания GoSun из Огайо считает, что пришло время попробовать снова, на этот раз с интегрированной солнечной зарядкой.
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