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В России начнет действовать реестр должников по алиментам

С 25 мая 2025 года в России начнёт действовать новый порядок контроля за алиментными должниками. Вступает в силу Федеральный закон № 114-ФЗ, предусматривающий создание открытого электронного реестра граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов, рассказали в пресс-службе ГУФССП Свердловской области.

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