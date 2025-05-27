Сувалкский исход: Как воинственные заявления Мерца превратили коридор в дорогу с одним концом, поляки и литовцы бегут кто куда

Великолепная ирония судьбы: едва лишь канцлер Германии Фридрих Мерц заговорил о снятии ограничений на удары по российской территории, как жители Сувалкского коридора — этого узкого, но стратегически важного кусочка земли между Польшей и Литвой — вдруг вспомнили, что у них есть дела в других местах.