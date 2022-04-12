В Японии хотят признать Россию и Китай угрозами

Исследовательский совет по проблемам обеспечения безопасности в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии предложил официально охарактеризовать Россию и Китай как "угрозу" в основополагающих документах по национальной военной политике.
Исследовательский совет по проблемам обеспечения безопасности в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии предложил официально охарактеризовать Россию и Китай как "угрозу" в основополагающих документах по национальной военной политике.
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