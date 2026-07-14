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ИА Регнум

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Шеремет: в связи со смертью Линдси Грэма первым стоило бы допросить Зеленского

Шеремет: в связи со смертью Линдси Грэма первым стоило бы допросить Зеленского

В связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) первым следовало бы допросить главу киевского режима Владимира Зеленского, поскольку их связывали общие масштабные коррупционные схемы.

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