В связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) первым следовало бы допросить главу киевского режима Владимира Зеленского, поскольку их связывали общие масштабные коррупционные схемы.
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