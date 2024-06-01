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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Удачи мне на дороге!» Алена Косторная купила электромобиль

«Удачи мне на дороге!» Алена Косторная купила электромобиль

«Друзья, хочу поделиться с вами радостной новостью! Я купила новый автомобиль! А точнее – мой первый электромобиль! Побежала тестировать все ее возможности в деле! Удачи мне на дороге!» – написала Косторная.

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