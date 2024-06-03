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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сегодня день рождения Рафаэля Надаля

Сегодня день рождения Рафаэля Надаля

3 июня исполнилось 38 лет Рафаэлю Надалю. Надаль – 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Он самый титулованный игрок в истории «Ролан Гаррос» и брал трофей 14 раз.

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