В МПГУ прошла интерактивная выставка "Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024"

Интерактивная выставка "Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024", посвященная возможностям построения карьеры и комфортной жизни в Хабаровском крае и других регионах Дальневосточного федерального округа, открылась сегодня в Московском педагогическом государственном университете.