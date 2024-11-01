В МПГУ прошла интерактивная выставка "Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024"

Интерактивная выставка "Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024", посвященная возможностям построения карьеры и комфортной жизни в Хабаровском крае и других регионах Дальневосточного федерального округа, открылась сегодня в Московском педагогическом государственном университете.
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