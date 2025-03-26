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Ольга Серябкина в нижнем белье снялась в откровенной позе

Ольга Серябкина в нижнем белье снялась в откровенной позе

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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