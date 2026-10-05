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Военное обозрение

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Драпатый отменил решение Сырского отправить на Волынь командование корпуса ДШВ

Драпатый отменил решение Сырского отправить на Волынь командование корпуса ДШВ

Сырский считал, что Россия нанесёт удар через Белоруссию.

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