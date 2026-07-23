В Узловой взяли под стражу мужчину, подозреваемого в мошенничестве

В Узловой Тульской области суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в мошенничестве. Подозреваемый проведет в следственном изоляторе два месяца – до 21 сентября 2026 года, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.
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