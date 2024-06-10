Суд Петербурга отказал комментатору Кириллу Набутову в снятии статуса иноагента

В реестр его внесли в марте Куйбышевский районный суд Петербурга отказался снимать статус иностранного агента с известного спортивного комментатора и журналиста Кирилла Набутова, который в марте был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.
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