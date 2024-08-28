В ГД внесут проект о предоставлении бесплатного питания ученикам 5–9 классов

Депутаты партии Справедливая Россия — За правду собираются внести в Государственную думу законопроект о предоставлении бесплатного горячего питания для всех учащихся 5–9 классов независимо от доходов их семей.
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