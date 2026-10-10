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Юрист Виноградов: банк может остановить платёж после крупного перевода самому себе

Юрист Виноградов: банк может остановить платёж после крупного перевода самому себе

Член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов объяснил, когда банк может остановить платёж после перевода денег самому себе.

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