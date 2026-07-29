Япония: По меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения и еще девять пропали без вести в префектуре Кумамото по состоянию на утро по местному времени после вчерашнего землетрясения магнитудой 6,8.
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