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Контрафронт

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Япония: По меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения и еще девять пропали без вести в...

Япония: По меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения и еще девять пропали без вести в префектуре Кумамото по состоянию на утро по местному времени после вчерашнего землетрясения магнитудой 6,8.

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