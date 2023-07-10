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Крупный воинский эшелон с новобранцами прибыл в Хабаровск

Крупный воинский эшелон с новобранцами прибыл в Хабаровск

На протяжении месяца с вновь поступившим личным составом будет проводиться курс общевоинской подготовки, где военнослужащих обучат основам военной службы, строевой и огневой подготовки.

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