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Владелец «Крокуса» Агаларов ответил на вопросы о пожарной безопасности в зале

Владелец «Крокуса» Агаларов ответил на вопросы о пожарной безопасности в зале

Владельцы «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов и его сын Эмин, которые в день теракта 22 марта одними из первых прибыли на место, отвечают на вопросы о противопожарной безопасности в зале.

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Комментарии
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Валерий Ребров
А привлечь к ответственности за не соблюдение антитеррористической безопасности не судьба? Зал они хотят востановить, а оплатить пострадавшим от террористов у них не возникло желание? Ведь это их заведение, они продавали билеты на концерт, они заниматься должны были и безопасностью, а то как пройти на концерт без оружия так кордонов 5 или 6 поставят,а как с оружием так ни кого нет
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