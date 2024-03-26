Владелец «Крокуса» Агаларов ответил на вопросы о пожарной безопасности в зале

Валерий Ребров

А привлечь к ответственности за не соблюдение антитеррористической безопасности не судьба? Зал они хотят востановить, а оплатить пострадавшим от террористов у них не возникло желание? Ведь это их заведение, они продавали билеты на концерт, они заниматься должны были и безопасностью, а то как пройти на концерт без оружия так кордонов 5 или 6 поставят,а как с оружием так ни кого нет