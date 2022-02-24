Медвежий угол

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Байден признался, что боится восстановления Советского Союза

Байден признался, что боится восстановления Советского Союза

А ведь старина Джо не на столько безнадёжен. Несмотря на свой возраст, всё ещё может подавать блестящие идеи"Вы слышали его речь, он почти час рассказывал, почему он движется на Украину.

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