Байден признался, что боится восстановления Советского Союза

А ведь старина Джо не на столько безнадёжен. Несмотря на свой возраст, всё ещё может подавать блестящие идеи"Вы слышали его речь, он почти час рассказывал, почему он движется на Украину.
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