Логистика как цель: разбор комбинированного удара по Киеву 5 августа

В ночь на 5 августа по Киеву и области ударили комбинированно. Воздушные силы Украины насчитали 115 беспилотников и 28 ракет: 24 баллистические и четыре противокорабельные.
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