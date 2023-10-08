В Ноябрьске открыли сквер с канцелярскими арт-объектами

В восьмом микрорайоне Ноябрьска открылся новый сквер. Об этом сообщила администрация города. Как подчеркивают в муниципалитете, площадь была благоустроена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии