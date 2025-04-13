Весна. В Госдуме начали сходить с ума: старт дали депутаты Даванков, Аксененко и Горячева

АС

Анатолий Страшко

Владимир , совершенно верно. Чтобы хоть как-то на себя обратить внимание, готовы предлагать обсудить чёрт знает что. А вот предлагаемые посетителями вопросы эти "новые люди" никогда не поднимут. Например , у кого (по списку) из депутатов Думы имеется недвижимость за границей и где именно. И стоимость. И имеют ли эти депутаты иностранное гражданство. Ведь это элементарная проверка нашего важнейшего органа государственного. И ничего в такой проверке нет незаконного. Наоборот, это обязательной ежегодной процедурой должно быть. С обнародованием. Этого эти "новые" не могут предложить. А вот чепухой грузят Думу. А там и рады. Так кто эту партию и зачем создал? С такими мутными даванковыми?