ТЕМА. ГЛАВНОЕ Обычно, самые абсурдные инициативы депутатов не зависят от времени года.
Весна. В Госдуме начали сходить с ума: старт дали депутаты Даванков, Аксененко и Горячева
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Страшко
Спасибо, господин Алтайцев. А я вот этого не знал. Сейчас буду знать. Большое спасибо.
Ответить
2 час.
АС
Анатолий Страшко
Владимир , совершенно верно. Чтобы хоть как-то на себя обратить внимание, готовы предлагать обсудить чёрт знает что. А вот предлагаемые посетителями вопросы эти "новые люди" никогда не поднимут. Например , у кого (по списку) из депутатов Думы имеется недвижимость за границей и где именно. И стоимость. И имеют ли эти депутаты иностранное гражданство. Ведь это элементарная проверка нашего важнейшего органа государственного. И ничего в такой проверке нет незаконного. Наоборот, это обязательной ежегодной процедурой должно быть. С обнародованием. Этого эти "новые" не могут предложить. А вот чепухой грузят Думу. А там и рады. Так кто эту партию и зачем создал? С такими мутными даванковыми?
Ответить
2 час.
Леонид Руси
Причина сахарного диабета может быть из-за ежедневного поедания пшеничных изделий, сыра и всего жирного и сладкого. Но может быть по причине жадности и трусости. Это адреналинщики... В любом случае... порочность... Сказано же в Библии о чревоугодии и унынии, что это грех... Но есть один способ борьбы с негативом... это петрушка... Если съедать по одной веточке травы, то человек будет счастлив
Ответить
2 час.
Свежие комментарии