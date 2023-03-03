Закон и Порядок

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Тьерри Мейсан: Украинский конфликт и ответственность правителей за его разжигание

Тьерри Мейсан: Украинский конфликт и ответственность правителей за его разжигание

Атлантический альянс превозносит на все лады Украину по случаю первой годовщины российской военной интервенции на её территорию.

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