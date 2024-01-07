Губернатор Гладков: «Восьмерых пострадавших при обстреле Белгорода перевели из реанимации»

БЕЛГОРОД, 7 января, ФедералПресс. 30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, еще 109 мирных жителей пострадали.
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