Ученые представили ИИ для генерации бесконечных видеороликов Ученые из Кан...

Ученые представили ИИ для генерации бесконечных видеороликовУченые из Канады и Китая сделали важный шаг в развитии искусственного интеллекта, представив нейросеть, способную создавать бесконечные видео с фотореалистичным качеством.
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