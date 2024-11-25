ДЕТИ ИЗ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ ПОБЫВАЛИ В ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТАХ Г.БОБРУЙСКА.

12 ноября 2024 года в рамках республиканской информационной акции ´Отдаю сердце детям´ отделом по образованию Бобруйского райисполкома совместно с туристическим агентством ´Визит-тур´ для приемных семей района организована и нтересная и содержательная экскурсия по городу на Березине .
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