Netflix представил тизер сериала Гая Ричи «Джентльмены»

Главную роль в спин-оффе фильма 2019 года исполняет Тео Джеймс. «Джентльмены», 2024 кадр из сериалаNetflix представил первый тизер сериала «Джентльмены» — спин-оффа одноименного фильмаГая Ричи, вышедшего в 2019 году.
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