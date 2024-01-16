Netflix представил тизер сериала Гая Ричи «Джентльмены»

Главную роль в спин-оффе фильма 2019 года исполняет Тео Джеймс. «Джентльмены», 2024 кадр из сериалаNetflix представил первый тизер сериала «Джентльмены» — спин-оффа одноименного фильмаГая Ричи, вышедшего в 2019 году.