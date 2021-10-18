Сезонный гардероб 6 советов стилиста

На фото — стилисты Виктория Куприянова и Мария Данилина.Персональный стилист, сооснователь школы стиля VM (открытой вместе с Викторией Куприяновой) Мария Данилина рассказывает, как выглядеть модно этой осенью и зимой, не тратя слишком много.