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Сезонный гардероб 6 советов стилиста

Сезонный гардероб 6 советов стилиста

На фото — стилисты Виктория Куприянова и Мария Данилина.Персональный стилист, сооснователь школы стиля VM (открытой вместе с Викторией Куприяновой) Мария Данилина рассказывает, как выглядеть модно этой осенью и зимой, не тратя слишком много.

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